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20:37, 20 октября 2023Спорт

В России раскритиковали критерии допуска пловцов на международные турниры

Глава ВФП Сальников назвал критерии допуска россиян на турниры унизительными

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В Федерации плавания России (ФПР) раскритиковали критерии допуска российских спортсменов на международные соревнования. Слова главы организации Владимира Сальникова приводит РИА Новости.

Сальников назвал критерии Международной федерации плавания (World Aquatics) по допуску россиян на турниры унизительными. «Вот декларация, которая также предполагает, что спортсмен должен сам на себя написать жалобу, что он не участвовал в каких-то акциях, в соцсетях не высказывал какую-то позицию. Черный пиар захватил руководителей спортивных организаций», — отметил он.

Сальников заявил, что российские федерации водных видов спорта сформировали жалобу в World Aquatics. «Мы взаимодействуем с нашим олимпийским комитетом для того, чтобы скорректировать некоторые юридические нюансы связанные с оценкой как российского законодательства, так и международного по поводу критериев допуска», — подчеркнул он.

4 сентября стало известно, что бюро World Aquatics разрешило российским и белорусским спортсменам соревноваться в нейтральном статусе в индивидуальных дисциплинах. Отмечается, что к соревнованиям будет допущен максимум один спортсмен из России на одну дисциплину. Кроме того, World Aquatics пригрозила отстранить россиян за общение со СМИ на соревнованиях.

В апреле 2022 года World Aquatics запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой.

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