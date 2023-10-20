В Совфеде объяснили поручение Путина по патрулированию Черного моря

Сенатор Джабаров: патрулирование Черного моря ВКС защитит дружественные страны

Постоянное патрулирование нейтральной зоны над Черным морем самолетами МиГ-31К Воздушно-космических сил (ВКС) России с ракетными комплексами «Кинжал» необходимо для защиты дружественных стран Ближнего Востока от атак США. Так объяснил поручение президента Владимира Путина сенатор Совфеда Владимир Джабаров, пишет «Парламентская газета».

По его словам, из-за конфликта на Ближнем Востоке США прислали в регион две авианосные группировки, которые готовы были применить. «Мы не исключаем ударов по Ирану, по Сирии, по другим странам, по тому же Египту, потому что США способны на что угодно», — заявил первый зампредседателя комитета верхней палаты парламента по международным делам.

Джабаров добавил, что наличие у России самолетов МиГ-31К с ракетами «Кинжал» стало сигналом, «который американцы получили, проглотили и запомнили».