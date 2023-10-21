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20:00, 21 октября 2023Силовые структуры

Осужденный за вымогательство автор паблика «Омбудсмен полиции» вышел на свободу

Осужденный на пять лет создатель «Омбудсмена полиции» Воронцов вышел на свободу

Фото: MikeDotta / Shutterstock / Fotodom

Создатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов, осужденный на пять лет за вымогательство, незаконное распространение порнографических материалов и публичное оскорбление представителя власти, вышел на свободу. Об этом сообщил его адвокат Федор Аксененко, передает РИА Новости.

«Воронцов действительно освободился и уже находится дома с семьей», — заявил юрист.

ТАСС добавляет, что срок наказания Воронцова истек с учетом времени, проведенного в СИЗО.

Приговор Воронцову был вынесен в августе 2022 года. Он также был лишен звания майора полиции и в течение десяти лет не сможет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Ранее жена Воронцова, Александра, заявила, что ее мужа посадили из-за личной неприязни к нему в МВД.

В свою очередь, другой адвокат Воронцова Александр Самухов сообщал о запугивании свидетелей, проходящих по делу его клиента. По его словам, свидетели начали отказываться от своих показаний или объяснять, каким образом они были получены.

Воронцов был задержан 7 мая 2020 года, к нему пришли домой сотрудники правоохранительных органов, выпилили дверь болгаркой и стали проводить обыск. Его задержали по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего полицейского за нераспространение фотографий личного характера.

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      Глеб Бажуткин
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