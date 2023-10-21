Осужденный за вымогательство автор паблика «Омбудсмен полиции» вышел на свободу

Осужденный на пять лет создатель «Омбудсмена полиции» Воронцов вышел на свободу

Создатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов, осужденный на пять лет за вымогательство, незаконное распространение порнографических материалов и публичное оскорбление представителя власти, вышел на свободу. Об этом сообщил его адвокат Федор Аксененко, передает РИА Новости.

«Воронцов действительно освободился и уже находится дома с семьей», — заявил юрист.

ТАСС добавляет, что срок наказания Воронцова истек с учетом времени, проведенного в СИЗО.

Приговор Воронцову был вынесен в августе 2022 года. Он также был лишен звания майора полиции и в течение десяти лет не сможет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Ранее жена Воронцова, Александра, заявила, что ее мужа посадили из-за личной неприязни к нему в МВД.

В свою очередь, другой адвокат Воронцова Александр Самухов сообщал о запугивании свидетелей, проходящих по делу его клиента. По его словам, свидетели начали отказываться от своих показаний или объяснять, каким образом они были получены.

Воронцов был задержан 7 мая 2020 года, к нему пришли домой сотрудники правоохранительных органов, выпилили дверь болгаркой и стали проводить обыск. Его задержали по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего полицейского за нераспространение фотографий личного характера.