Осужденный за вымогательство автор паблика «Омбудсмен полиции» вышел на свободу
Создатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов, осужденный на пять лет за вымогательство, незаконное распространение порнографических материалов и публичное оскорбление представителя власти, вышел на свободу. Об этом сообщил его адвокат Федор Аксененко, передает РИА Новости.
«Воронцов действительно освободился и уже находится дома с семьей», — заявил юрист.
ТАСС добавляет, что срок наказания Воронцова истек с учетом времени, проведенного в СИЗО.
Приговор Воронцову был вынесен в августе 2022 года. Он также был лишен звания майора полиции и в течение десяти лет не сможет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.
Ранее жена Воронцова, Александра, заявила, что ее мужа посадили из-за личной неприязни к нему в МВД.
В свою очередь, другой адвокат Воронцова Александр Самухов сообщал о запугивании свидетелей, проходящих по делу его клиента. По его словам, свидетели начали отказываться от своих показаний или объяснять, каким образом они были получены.
Воронцов был задержан 7 мая 2020 года, к нему пришли домой сотрудники правоохранительных органов, выпилили дверь болгаркой и стали проводить обыск. Его задержали по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего полицейского за нераспространение фотографий личного характера.