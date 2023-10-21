Симоньян сообщила о гибели 12 членов семьи оператора RT в Газе

Главред Симоньян: 12 членов семьи оператора RT Эльдерры погибли в секторе Газа

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале о гибели 12 членов семьи оператора RT Халеда Эльдерры в результате израильских обстрелов сектора Газа.

По словам Симоньян, среди погибших — брат Эльдерры, две сестры, четыре племянника, тетя и двоюродные племянники. Она добавила, что без отца остались две девочки — трех и пяти лет.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует провести наземную операцию в секторе Газа в ближайшие дни. Также стало известно, что Армия Израиля получила зеленый свет на вход в сектор Газа.

При этом, по данным Bloomberg, США и Евросоюз (ЕС) призвали Израиль отложить наземную операцию в cекторе Газа, чтобы «выиграть время для проходящих тайных переговоров через Катар по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников».

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.