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01:50, 23 октября 2023Спорт

Фигуристка Дробязко обжалует решение о лишении гражданства Литвы

Фигуристка Дробязко заявила, что обжалует решение о лишении гражданства Литвы

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Фигуристка Маргарита Дробязко заявила, что подала жалобу на указ президента Литвы о лишении ее гражданства. Об этом она сообщила в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Сегодня я рада сообщить, что нашла силы бороться за то, что считаю правильным и важным», — написала она. Фигуристка отметила, что Департамент государственной безопасности Литвы пришел к выводу, что она не представляет никакой угрозы национальной безопасности страны. Несмотря на это, президент Республики Гитанас Науседа подписал указ о лишении Дробязко гражданства.

Спортсменка также напомнила, что уже описывала свою позицию по данному вопросу и объясняла причины, по которым считала решение литовских властей неправомерным и несправедливым. «Я знаю, что меня поддерживает большинство литовцев, ставших за те тридцать лет, что я являюсь гражданкой Литвы, такими же близкими для меня людьми, как и живущие на моей исторической родине — в России», — добавила бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию.

Дробязко приняла гражданство Литвы в 1993 году. Вместе с супругом Повиласом Ванагасом она пять раз представляла страну на Олимпийских играх в соревнованиях танцевальных дуэтов.

15 сентября стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа лишил Дробязко гражданства. Причиной стало выступление спортсменки в шоу Навки в России. В свою очередь, фигуристка заявила, что не готова была отказаться от России ради сохранения литовского паспорта.

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      Ксения Назарова
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