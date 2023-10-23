Комиссия сочла игрой избиение российским кадетом одноклассника

Комиссия по делам несовершеннолетних сочла игрой избиение кадета под Хабаровском

Избиение кадетом-третьеклассником сверстника в Хабаровском крае была игрой. К таким выводам пришла комиссия по делам несовершеннолетних, изучившая подробности произошедшего в регионе инцидента, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, члены комиссии сочли, что бросивший одноклассника через голову борцовским приемом третьеклассник изображал отца, а жертва нападения — ребенка, не выполнившего домашнее задание.

«Дети играли в классе. ***** представлялся папой, который ругает и бьет сына за невыполненные уроки. Его изображал ***», — приводит агентство выдержку из документа комиссии (имена детей скрыты согласно требованиям закона «О средствах массовой информации»).

Избивал ли сам отец хулигана своего сына, перед тем как тот якобы решил повторить эту ситуацию в игре, комиссия не уточнила.

Ранее сообщалось, что следователи инициировали проверку в отношении руководства школы № 16 поселка Заветы Ильича под Хабаровском после публикации видео с избиением детей.

На публиковавшихся кадрах видно, как школьник перекидывает сверстника через плечо, и тот падает, ударившись об пол. На следующей части видеозаписи обидчик бьет его по голове гимнастическим ковриком.