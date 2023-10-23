Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:18, 23 октября 2023Россия

Россиянка рассказала о молельном доме в жилой многоэтажке в Котельниках

Молельный дом в Котельниках 9 октября выиграл суд о законности работы

Фото: Rachid Oucharia / Unsplash

Молельный дом, расположенный в жилой многоэтажке в подмосковных Котельниках, прихожан которого массово увезли в военкомат, ранее выигрывал в суде, в деятельности организации не было выявлено состава административного правонарушения. Об этом сообщает «Царьград».

Местная жительница Елена Котельникова рассказала, что ежедневно в молельный дом, который находится на первом этаже жилой многоэтажки, ходят множество мужчин, выходцев из Средней Азии. Споры по поводу легальности организации продолжаются давно, но 9 октября Люберецкий городской суд Московской области вынес решение — административное производство было прекращено.

«Этот молельный дом выиграл суд. И выиграл в статусе "культурного центра". Но, согласитесь, что есть разница, когда дети посещают кружки с десяти до шести и когда мужчины из Средней Азии большими количествами ходят туда-сюда по району, по жилому дому», — высказалась россиянка.

В ходе беседы с «Царьградом» жители также отметили, что на молитву приходили в том числе те, кто уже получил российское гражданство.

Ранее сообщалось, что в Котельниках правоохранители массово увезли прихожан мечети в военкомат, среди них оказался и участник шоу «Перепой звезду» на Первом канале Мамут Усеинов. Как заявил 26-летний Усеинов, в пятницу после молитвы ОМОН под предлогом проверки документов забрал его и многих других мужчин в военкомат в Люберцах.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      В ЦАХАЛ назвали условия отказа от наземной операции в секторе Газа

      Назван способ сэкономить миллионы при покупке квартиры

      Представитель Лепса назвал Spotify вражеской платформой

      Число погибших в секторе Газа превысило пять тысяч человек

      Оценено снижение запасов воды в Стамбуле

      Росгвардейцы нашли схрон с оружием и боеприпасами в ЛНР

      Во Франции нашли «русский след» в ситуации с клопами

      Оценены последствия ужесточения выдачи ВНЖ в Турции

      ХАМАС отказалось предоставить журналистам доказательства удара по больнице

      Россиянка рассказала о молельном доме в жилой многоэтажке в Котельниках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости