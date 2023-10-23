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13:45, 23 октября 2023Культура

На рэпера Big Baby Tape завели дело о пропаганде наркотиков

На рэпера Big Baby Tape завели дело о пропаганде наркотиков в соцсетях

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

На российского хип-хоп-исполнителя Big Baby Type (настоящее имя — Егор Ракитин) завели дело о пропаганде наркотиков в социальных сетях. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Протокол об административном правонарушении по статье КоАП 6.13 о пропаганде и незаконной рекламе наркотических средств и психотропных веществ, содержащейся в его треках, поступил в Никулинский суд Москвы.

В июне этого года глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обратилась в Следственный комитет, МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить российских хип-хоп-исполнителей Kizaru и Big Baby Tape на пропаганду наркотиков.

После призыва общественницы Big Baby Tape отменил концерты в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Ранее стало известно, что российской актрисе и звезде сериала «Ольга» Яне Трояновой может грозить до пяти лет тюремного заключения за негативные высказывания о России в новом интервью.

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      Анастасия Астахова
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