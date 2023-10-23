Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:31, 23 октября 2023Забота о себе

Названы вредные для мозга ежедневные привычки

Нейробиолог Макдональд: привычка проверять утром телефон разрушительна для мозга

Фото: ViDI Studio / Shutterstock / Fotodom

Нейробиолог Эмили Макдональд перечислила три ежедневные вредные привычки, которые мешают мозгу продуктивно работать в течение дня и ведут к его раннему старению. Об этом сообщает издание Huffington Post со ссылкой на пост специалистки в TikTok.

Первой разрушительной для мозга привычкой Макдональд назвала манеру проверять телефон сразу после пробуждения. Она объяснила, что, проснувшись, мозг начинает производить альфа-волны, которые помогают общей умственной координации, спокойствию, бдительности и обучению. В этот момент, продолжила нейробиолог, человек особенно восприимчив к любой информации, именно поэтому читать новости или листать ленту соцсетей первым делом после сна не рекомендуется. «Это снижает уровень дофамина на весь день, поэтому мы продолжаем проверять наши телефоны снова и снова», — рассказала Макдональд.

По причине восприимчивости мозга по утрам нейробиолог посоветовала воздержаться в это время от самокритики и сравнения себя с другими. По ее мнению, негативные мысли в первые минуты после пробуждения быстро усваиваются и потом многократно воспроизводятся в течение дня, влияя на настроение и поступки.

Материалы по теме:
Россияне стали чаще тревожиться. Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
Россияне стали чаще тревожиться.Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
23 мая 2022
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять? Отвечают психологи
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять?Отвечают психологи
1 августа 2022

Третья вредная для мозга привычка, по мнению Макдональд, — это любовь к фастфуду и другим продуктам с высокой степенью переработки. Специалистка заявила, что подобное питание ускоряет старение мозга и снижает когнитивные способности в целом.

Ранее врач-эндокринолог Дарья Бэдэнэу назвала продукты, стимулирующие работу мозга. По ее словам, для улучшения умственной деятельности полезны продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты, витамин В12, антиоксиданты.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия впервые применила «Италмас» в зоне СВО

      Стали известны предпочтения москвичей в покупке мебели после ухода IKEA

      В Швеции заявили о внешнем источнике повреждения ведущего в Эстонию кабеля

      Андрея Губина обвинила в домогательствах известная певица

      Россиянкам перечислили вышедшую из моды обувь

      Иностранец изнасиловал россиянку и предстанет перед судом

      Двух россиян обвинили в расправах 28-летней давности из мести за родственницу

      Мужчинам назвали способ убрать живот после 40 лет

      Минобороны изучило возможности применения МРК на Ладожском озере

      Россия осудила атаку ХАМАС на Израиль

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости