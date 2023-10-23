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05:16, 23 октября 2023Забота о себе

Порнозвезда перенесла инсульт во время секса и изменила жизнь к лучшему

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Порнозвезда Миша Монтана считает, что инсульт, который она перенесла в 30 лет, стал ее благословением и помог изменить жизнь к лучшему. Историю актрисы фильмов для взрослых опубликовало издание The Sun.

Монтана рассказала, что приступ произошел с ней, когда она занималась сексом. Тогда она встревожилась, так как внезапно почувствовала себя странно и не смогла сказать ни слова. «Мой партнер не замечал ничего необычного, до тех пока это не произошло. Я сразу пошла в ванную. Я не могла говорить, а он посмотрел на меня и спросил: "Ты что, на наркотиках?"» — вспомнила порноактриса.

По словам Монтаны, постепенно ее симптомы ухудшались — онемела вся правая стороны выше поясницы, уголок рта опустился, изменилось расположение глаз. Порноактриса обратилась в больницу, и врачи сообщили, что у нее был инсульт. После этого ей пришлось проходить долгую и изнурительную реабилитацию.

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Несмотря на трудности с речью, которые до сих пор остаются, Монтана считает произошедшее с ней благословением. «После инсульта я подумала: "Это мой второй шанс, и я не хочу его упустить". Я решила сделать что-то, что раньше меня пугало. Я боялась летать, а теперь не боюсь, потому что просто заставляю себя использовать все возможности», — говорит Монтана.

Она добавила, что спустя три года после инсульта ее жизнь кардинально изменилась. Год назад она познакомилась с профессиональным борцом WWE и UFC Миттом Риддлом, от которого сейчас беременна. Кроме того, Монтана планирует написать книгу о своей жизни и снять документальный фильм.

Ранее жительница Австралии Энни Найт, которая переспала с 300 людьми и сколотила целое состояние на откровенных снимках, рассказала о минусах профессии. По ее словам, она расстраивается из-за обидных комментариев в интернете.

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      Екатерина Улитина
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