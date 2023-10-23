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19:01, 23 октября 2023Мир

Россия осудила атаку ХАМАС на Израиль

Постпредство РФ при ООН: Россия осуждает атаку ХАМАС на Израиль 7 октября
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Россия осудила атаку «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) на Израиль в рамках операции «Наводнение Аль-Аксы», которая началась 7 октября. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«Мы, безусловно, осуждаем то, что было сделано в отношении Израиля 7 октября, этому не может быть никаких оправданий», — заявил Полянский. Дипломат указал, что осуждению подлежат и «недискриминационные обстрелы мирных кварталов в Газе» со стороны Израиля. По его мнению, нужно оставаться «абсолютно честными» и не закрывать глаза на то, что происходит.

Боевики ХАМАС приурочили операцию «Наводнение Аль-Аксы» на территории Израиля к годовщине начала войны Судного дня. Вскоре к ним присоединилось другое палестинское радикальное движение, «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России), также базирующееся в секторе Газа. Боевики вторглись на территорию Израиля впервые с 1980-х годов, а само нападение стало крупнейшим за всю историю ХАМАС.

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае если Израиль начнет проводить наземную военную операцию в секторе Газа, потери мирного населения будут неприемлемыми. Движение ХАМАС заявляло, что высоко оценивает позицию Путина по конфликту на Ближнем Востоке.

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