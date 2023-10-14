Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:12, 14 октября 2023Мир

ХАМАС оценил позицию Путина по вопросу палестино-израильского конфликта

ХАМАС высоко оценил позицию Путина по вопросу палестино-израильского конфликта

Движение ХАМАС высоко оценивает позицию президента России Владимира Путина по вопросу палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в заявлении группировки, передает РИА Новости.

«Высоко ценим позицию российского президента в отношении продолжающейся агрессии против нашего народа и его неприятие блокады Газы, прекращения поставок помощи и ударов по мирным жителям. Приветствуем активные усилия, направленные на прекращение израильских ударов по сектору Газа», — заявил ХАМАС.

Ранее российский лидер предупредил, что если Израиль начнет проводить наземную военную операцию в секторе Газа, потери мирного населения будут неприемлемыми. Он также подчеркнул, что Россия готова быть посредником в урегулировании палестино-израильского конфликта. «Сейчас главное все-таки остановить кровопролитие», — отметил Путин

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «У Украины нет возможности остановить их». Что говорят на Западе о битве ВС РФ за Авдеевку?

    Украине предрекли роль рыжего пасынка в обносках

    В Конгрессе США потребовали отставки советника Байдена

    Роспотребнадзор перечислил продукты для острого зрения

    Нетаньяху прокомментировал действия Израиля в секторе Газа

    ХАМАС оценил позицию Путина по вопросу палестино-израильского конфликта

    Названо количество пользователей смартфонов в мире

    В США рассказали о планах Азербайджана вторгнуться в Армению в ближайшие недели

    Хуситы выразили готовность воевать вместе с палестинцами

    Байден вновь споткнулся во время подъема по лестнице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости