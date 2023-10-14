ХАМАС оценил позицию Путина по вопросу палестино-израильского конфликта

ХАМАС высоко оценил позицию Путина по вопросу палестино-израильского конфликта

Движение ХАМАС высоко оценивает позицию президента России Владимира Путина по вопросу палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в заявлении группировки, передает РИА Новости.

«Высоко ценим позицию российского президента в отношении продолжающейся агрессии против нашего народа и его неприятие блокады Газы, прекращения поставок помощи и ударов по мирным жителям. Приветствуем активные усилия, направленные на прекращение израильских ударов по сектору Газа», — заявил ХАМАС.

Ранее российский лидер предупредил, что если Израиль начнет проводить наземную военную операцию в секторе Газа, потери мирного населения будут неприемлемыми. Он также подчеркнул, что Россия готова быть посредником в урегулировании палестино-израильского конфликта. «Сейчас главное все-таки остановить кровопролитие», — отметил Путин