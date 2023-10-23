Российский футболист рассказал о русофобии в Литве

Российский футболист Панюков рассказал, что сталкивался с русофобией в Литве

Российский футболист Андрей Панюков рассказал об отношении к русским в Литве. Его цитирует Sport24.

Панюков заявил, что в 2017 году, когда он играл в литовском «Алтантасе», сталкивался с русофобией. Спортсмен поделился, что его не пускали в некоторые заведения и отказывались общаться с ним по-русски.

«Или ситуация. Идем по улице, общаемся. Впереди — девушка лет 30. Поворачивается к нам: "А вы чего тут по-русски разговариваете?" — "Мы русские!" — "Так и езжайте к себе в Россию"», — рассказал Панюков.

15 сентября президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства призера чемпионата мира и Европы по фигурному катанию Маргариту Дробязко. Причиной стало выступление спортсменки в шоу Татьяны Навки в России. Фигуристка заявила, что намерена обжаловать это решение.