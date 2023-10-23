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17:27, 23 октября 2023Силовые структуры

Суд признал законным приговор основателю Group-IB по делу о госизмене

Суд признал законным приговор основателю Group-IB Сачкову по делу о госизмене

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 14-летний приговор основателю компании Grouр-IB Илье Сачкову по делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.

Жалобу стороны защиты Сачкова суд оставил без удовлетворения. Заседание проходило в закрытом режиме.

7 августа адвокат основателя Group-IB подал апелляционную жалобу на приговор подзащитному. Сам Сачков настаивал на своей невиновности на протяжении всего следствия и суда и требовал оправдания.

Сачкова приговорили к 14 годам колонии строгого режима 26 июля. Показания на него дал экс-сотрудник ФСБ Сергей Михайлов, также осужденный за госизмену. Он утверждал, что Сачков якобы передал ФБР данные на русских хакеров.

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      Илона Палей
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