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12:07, 23 октября 2023Спорт

Украинский «Шахтер» разорвал контракт с бежавшим в Россию футболистом

«Шахтер» объявил о разрыве контракта с бежавшим в Россию футболистом Распутько

Фото: Emilio Garcia / Unsplash

Украинский «Шахтер» разорвал контракт с бежавшим в Россию футболистом Александром Распутько. Об этом объявлено на сайте клуба.

«В связи с невозвратом в расположение команды и фактическим отказом от исполнения обязанностей по контракту "Шахтер" расторг соглашение с футболистом Александром Распутько», — говорится в заявлении клуба.

13 октября стало известно, что Распутько исчез в аэропорту после матча юношеской Лиги УЕФА в Бельгии 4 октября. Сообщалось, что родившийся в Горловке (ДНР) футболист мог покинуть расположение клуба из-за пророссийской позиции, приводившей к конфликтам с другими игроками команды.

Отец спортсмена Юрий Распутько заявил, что в России футболисту будет безопаснее. «Информация о прошении политического убежища — неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт», — рассказал он.

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      Дарья Коршунова
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