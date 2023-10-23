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12:53, 23 октября 2023Экономика

Возможные потери российских банков от введения цифрового рубля оценили

НРА: из-за введения цифрового рубля банки могут потерять до 10 % прибыли

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Внедрение цифрового рубля может лишить банки комиссионного дохода от обработки карточных платежей, говорится в обзоре Национального рейтингового агентства (НРА), на который ссылаются «Ведомости».

Управляющий директор НРА считает, что максимальные потери кредитных организаций могут составить от 45 до 95 миллиардов рублей, или около 8-10 процентов совокупной чистой прибыли банков. При этом, с учетом того, что внедрение цифрового рубля будет постепенным, риск ликвидности банков лишь умеренно вырастет в среднесрочной перспективе, а потери могут быть постепенно компенсированы за счет внедрения новых продуктов, основанных на смарт-контрактах и кешбэках от розничных продавцов, отмечается в материалах.

Причиной возможных потерь небольших банков в перспективе с 2027 года в обзоре названа конкуренция со стороны финтех-компаний, чьи удобные приложения могут вытеснить с рынка региональные банки и игроков, не входящих в топ-50. По словам Гущина, с точки зрения цифрового рубля наиболее перспективным становится создание экосистем на основе маркетплейсов. В целом же эксперт не видит опасности цифрового рубля для банков до тех пор, пока граждане не получат достаточно стимулов использовать этот инструмент.

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Закон о цифровом рубле вступил в силу с 1 августа 2023 года. Выпускать его будет Банк России. Он же станет оператором платформы, где можно будет хранить цифровые рубли и совершать операции с ними.

Согласно данным ВЦИОМ, более половины опрошенных россиян затруднились ответить, для чего необходим новый формат валюты, а почти треть респондентов узнала о внедрении цифрового рубля в ходе исследования. Более того, разъяснение сути нового инструмента понадобилось даже российским банкам, обратившимся к регулятору с соответствующим запросом. Тестирование операций с реальными цифровыми рублями началось в стране 15 августа с участием 13 банков и ограниченного круга их клиентов.

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      Дмитрий Воронин
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