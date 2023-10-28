«Зенит» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

«Зенит» победил «Ахмат» со счетом 2:1 в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 2:1. На 24-й минуте счет открыл нападающий грозненцев Мохамед Конате. На 32-й минуте счет сравнял форвард Иван Сергеев. Через пять минут сине-бело-голубые вышли вперед благодаря голу нападающего Матео Кассьерры.

Таким образом, после 13 матчей «Зенит» занимает второе место в РПЛ, имея в активе 26 очков. «Ахмат» находится на 13-м месте, набрав 12 очков. Лидирует «Краснодар» с 28 очками.

В следующем матче «Ростов» на выезде сыграет с калининградской «Балтикой», а «Ахмат» примет воронежский «Факел». Оба матча пройдут 4 ноября.