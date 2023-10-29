Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили

Автомобильное движение по Крымскому мосту со стороны Керчи возобновили

Автомобильное движение по Крымскому мосту со стороны Керчи снова возобновлено. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

О том, что движение по Крымскому мосту со стороны Керчи снова перекрыли, стало известно ранее 29 октября. Такое сообщение появилось в 11:34. Причины, по котором мост был перекрыт, не раскрывались. Автомобилистов призвали сохранять спокойствие. Немного позднее также появились данные о том, что движение перекрыто еще и со стороны Тамани.

22 октября движение автомобилей по Крымскому мосту приостанавливали дважды. Если сначала его перекрыли к утру, то позже это произошло к 16:00. В тот момент в очереди со стороны Тамани находилось 180 транспортных средств. В пробке автомобили стояли около часа.

В середине октября Крымский мост был полностью восстановлен. Тогда вице-премьер Марат Хуснуллин объявил, что восстановительные работы на объекте закончились на 18 дней раньше намеченного срока. Ремонт проводился после того, как 17 июля надводные беспилотники атаковали Крымский мост.