Тренер сборной Украины по дзюдо высказался о допуске россиян на чемпионат Европы

Тренер сборной Украины по дзюдо Дуброва: сожалею, что россиян допустили на ЧЕ

Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва высказался о допуске россиян на чемпионат Европы. Его слова приводит Ua.tribuna.com.

Специалист обратил внимание на то, что многие европейские страны, в частности Чехия и Нидерланды, отказались выдавать россиянам визы для участия в турнирах. «К сожалению, Франция почему-то их допустила», — заявил он.

2 октября президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк заявил, что сборная решила бойкотировать чемпионат мира среди юниоров из-за допуска на него россиян. Он подчеркнул, что дзюдо учит уважать соперника и демонстрировать это уважение на татами, однако в действующих реалиях это невозможно.

О возвращении российских дзюдоистов на турниры стало известно 29 апреля. В Международной федерации дзюдо (IJF) заявили, что выступают против дискриминации в спорте.