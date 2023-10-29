В США начали готовиться к расползанию конфликта в Газе на весь Ближний Восток

Axios: США готовятся к расползанию конфликта в Газе на весь Ближний Восток

Администрация президента США Джо Байдена начала готовиться к расползанию конфликта в секторе Газе на весь Ближний Восток. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на американских и израильских официальных лиц.

Утверждается, что «тревожная перспектива региональной эскалации» также стала основной темой телефонного разговора министра обороны США Ллойда Остина и его израильского коллеги Йоава Галанта.

В разговоре с Axios собеседники высказали мнение, что ливанская шиитская организация «Хезболла», которая поддерживается со стороны Ирана, продолжит и нарастит интенсивность своих атак на северной границе Израиля. По их мнению, это связано с действиями израильских военных в Газе.

В связи с этим официальные лица Израиля заключили, что «Хезболла» попытается пойти на эскалацию, однако не доводя ее до полномасштабного конфликта. Тем не менее, сложившаяся обстановка «легко может выйти из-под контроля», так что американские власти уже уделяют особое внимание надлежащей защите своих военных в регионе.

7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны начала операцию «Железные мечи» в Газе. 27 октября, как отмечалось, Израиль вторгся на территорию Газы.

Затем палестино-израильское противостояние вышло на новый этап эскалации. В субботу, 28 октября, Израиль перешел к наземной военной операции в секторе Газа. Информацию о новой фазе военных действий также подтвердило Минобороны Израиля. Тогда же бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам», которые считаются военным крылом движения ХАМАС, обстреляли ракетами «Зиким» — военную базу Израиля. Помимо этого, они начали обстрел Тель-Авива.