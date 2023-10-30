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07:15, 30 октября 2023Спорт

Фитнес-эксперт рассказала о правильном дыхании во время тренировок

Фитнес-эксперт Иванова заявила, что дыхание во время занятий должно быть ровным

Фото: Unsplash

Фитнес-эксперт Екатерина Иванова рассказала о правильном дыхании во время тренировок. Ее слова приводит «Московский комсомолец».

Специалист заявила, что дыхание должно быть ровным, спокойным, и посоветовала делать вдох через нос. «В йоге на вдохе нужно выполнять упражнения, при которых раскрывается грудной отдел, на выдохе — округляется спина. В силовых тренировках вдох делается в момент расслабления мышц, выдох — в момент напряжения. При отжиманиях на вдохе руки распрямляются, на выдохе сгибаются», — объяснила она.

Иванова подчеркнула, что при неправильном дыхании быстрее возникает усталость, а организм не получает нужного количества кислорода, что может привести к головным болям. «В ходе занятия нужно не только правильно дышать, но и слушать свое тело», —
добавила она.

Ранее фитнес-эксперт Наталья Горбунова рассказала о том, как правильно делать заминки после тренировки. Она призвала не игнорировать заминку после тренировки, поскольку она позволяет расслабить мышцы. По ее словам, это помогает организму успокоиться, восстановить дыхание и кровообращение.

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