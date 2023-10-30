Глава Дагестана объяснил промедление в силовом разгоне антисемитских беспорядков

Глава Дагестана Меликов: силовики до последнего надеялись образумить погромщиков

Промедление в силовом разгоне антисемитских беспорядков в Махачкале объясняется тем, что сотрудники МВД и Росгвардии до последнего надеялись образумить погромщиков. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов, заявление главы региона приводится в Telegram-канале его администрации.

По словам Меликова, после начавшихся в аэропорту Махачкалы беспорядков многие пытались давать оценку действиям силовиков, однако они не учитывают, что полиция пыталась решить вопрос мирно.

«Я бы сказал так, что подразделения Росгвардии и МВД до последнего не применяли физическую силу, надеясь образумить эту толпу, не управляемую никем, за исключением операторов, которые управляли ею, не находясь в ней», — заявил Меликов.

Вечером 29 октября толпа агрессивных мужчин прибыла на территорию аэропорта в Махачкале после того, как в социальных сетях появилась информация о прибывшем из Израиля самолете. Мужчины с криками «Аллаху Акбар» прорвались на взлетно-посадочную полосу и в служебные помещения, где искали евреев. По факту беспорядков возбуждено уголовное дело.