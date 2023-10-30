Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:23, 30 октября 2023Россия

Глава Дагестана объяснил промедление в силовом разгоне антисемитских беспорядков

Глава Дагестана Меликов: силовики до последнего надеялись образумить погромщиков

Фото: Муса Салгереев / ТАСС

Промедление в силовом разгоне антисемитских беспорядков в Махачкале объясняется тем, что сотрудники МВД и Росгвардии до последнего надеялись образумить погромщиков. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов, заявление главы региона приводится в Telegram-канале его администрации.

По словам Меликова, после начавшихся в аэропорту Махачкалы беспорядков многие пытались давать оценку действиям силовиков, однако они не учитывают, что полиция пыталась решить вопрос мирно.

Материалы по теме:
В Махачкале ищут зачинщиков погрома в аэропорту. Глава Дагестана заявил, что прощения не будет никому
В Махачкале ищут зачинщиков погрома в аэропорту. Глава Дагестана заявил, что прощения не будет никому
Сегодня
Сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы. Толпа требует изгнать евреев, прилетевших из Израиля
Сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы. Толпа требует изгнать евреев, прилетевших из Израиля
29 октября 2023

«Я бы сказал так, что подразделения Росгвардии и МВД до последнего не применяли физическую силу, надеясь образумить эту толпу, не управляемую никем, за исключением операторов, которые управляли ею, не находясь в ней», — заявил Меликов.

Вечером 29 октября толпа агрессивных мужчин прибыла на территорию аэропорта в Махачкале после того, как в социальных сетях появилась информация о прибывшем из Израиля самолете. Мужчины с криками «Аллаху Акбар» прорвались на взлетно-посадочную полосу и в служебные помещения, где искали евреев. По факту беспорядков возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Дагестана объяснил промедление в силовом разгоне антисемитских беспорядков

      Собчак похвасталась отдыхом в Дубае и была обругана в сети фразой «одни понты»

      Россиянка потеряла паспорт и стала женой африканца

      Раскрыто содержание письма Ласицкене украинке Магучих

      С помощью наушников научились измерять частоту сердечного ритма

      Константин Хабенский получил поздравление из космоса

      Известная российская порноактриса решила получить гражданство США

      В Нидерландах рассказали о доставке F-16 для Украины

      Боец ОМОН напал на коллегу из-за проверки на работе

      Российского полицейского нашли с пулевыми ранениями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости