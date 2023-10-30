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09:37, 30 октября 2023Наука и техника

Применение активно-реактивного снаряда показали на видео

Применение активно-реактивного снаряда САУ «Мста-С» показали на видео

Российскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С19 «Мста-С», которая ведет огонь активно-реактивным снарядом, показали на видео. На соответствующий ролик обратила внимание «Российская газета».

На записи виден выстрел из самоходной гаубицы, который оставляет след после вылета из ствола.

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Активно-реактивные снаряды объединяют преимущества обычных и реактивных снарядов. Газы, которые образует метательный заряд, обеспечивают начальную скорость снаряда. После этого в полете включается реактивный двигатель, сообщающий снаряду дополнительную скорость. Это позволяет увеличить дальность выстрела.

Также существуют снаряды с донным газогенератором, заполняющим задонное пространство снаряда газами, увеличивающие дальность полета. В арсенал САУ «Мста-С» входит снаряд 3ОФ61, обеспечивающий дальность стрельбы до 29 километров.

Ранее в октябре офицер первого армейского корпуса с позывным Клим сообщил, что российские гаубицы уступают западным образцам по ряду характеристик, включая дальнобойность.

В сентябре стало известно, что госкорпорация «Ростех» передала Министерству обороны России партию модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С».

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      Даниил Иринин
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