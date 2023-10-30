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07:12, 30 октября 2023Россия

Шойгу указал на беспочвенность обвинений в снижении порога применения ЯО

Шойгу: обвинения России в снижении порога применения ЯО безосновательны
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Дмитрий Харичков / РИА Новости

Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал беспочвенными претензии Запада в адрес Москвы по поводу мнимого снижения порога применения ядерного оружия. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Шойгу, обвинения беспочвенные. «Ядерная доктрина России не изменилась и по-прежнему предусматривает применение ядерного оружия только в двух случаях», — уточнил министр.

27 октября президент России Владимир Путин потребовал пресекать незаконное попадание оружия в страну, в том числе с Украины. До этого Путин рассказал об окончании работ над современными видами стратегического оружия.

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      Юлия Мискевич
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