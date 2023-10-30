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08:57, 30 октября 2023Силовые структуры

В МВД заявили о полном контроле аэропорта в Махачкале

МВД: аэропорт в Махачкале полностью находится под контролем органов правопорядка

Аэропорт в Махачкале полностью находится под контролем органов правопорядка. Об этом Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службу ГУ МВД России по СКФО.

По данным ведомства, установлены более 150 участников беспорядков, а 60 из них уже задержаны и отправлены на допрос.

29 октября сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля.

Управление Следственного комитета (СК) России в Дагестане возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. Росавиация сообщила о решении временно закрыть аэропорт Махачкалы Уйташ на вылет и прилет в связи с проникновением на его территорию неизвестных лиц. Позже аэропорт освободили от несанкционированно проникших в него людей.

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      Екатерина Кашурникова
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