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12:02, 30 октября 2023Интернет и СМИ

В некоторых регионах России произошел сбой в работе Telegram

В южных регионах России пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram

Фото: Julie Ricard / Unsplash

Жители южных регионов России пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По данным издания, о произошедшем сбое сообщили жители Нальчика, Волгограда, Сочи и Ростова-на-Дону.

Пользователи из регионов, в которых произошел сбой, отметили, что могут войти в Telegram только с включенным VPN.

Утром 30 октября пользователи также жаловались на сбой в работе мессенджера. Telegram не работал у жителей из Краснодара, Ижевска, Москвы, Воронежа и других городов.

Россияне отмечали, что у них не грузятся чаты, не отправляются фотографии и видеозаписи. Кто-то из пользователей заявил, что мессенджер не работает полностью.

В августе также сообщалось о неполадках в работе Telegram. Роскомнадзор, комментируя случившееся, отметил, что мессенджер столкнулся с проблемами в работе его дата-центра в Европе. Через несколько часов работу мессенджера восстановили.

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