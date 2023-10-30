Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:31, 30 октября 2023Забота о себе

Врач хосписа рассказала об ощущениях в последние минуты жизни

Врач Кэтрин Мэнникс: в последние минуты жизни люди не ощущают страха

Фото: Chinnapong / Shutterstock / Fotodom

Врач паллиативной помощи Кэтрин Мэнникс, которая 30 лет проработала в хосписе, рассказала, что испытывает человек в последние минуты жизни. Интервью со специалисткой вышло в эфире передачи Women's Hour на BBC RADIO 4.

По словам Мэнникс, человек, который угасает, очень много спит и это первое, что выдает приближающийся конец. «Происходящее можно сравнить с работой старого мобильного телефона, у которого не заряжается батарея даже после подключения к зарядке», — говорит врач. Она объяснила, что сон, вода и пища больше не способны восполнить нехватку сил, человек спит с каждым днем больше и постепенно его сон превращается в беспамятство.

Мэнникс отметила, что в отличие от фильмов в реальности состояние беспамятства в конце жизни лишено драматизма. Люди не ощущают страха или сожалений. «Они просто не осознают разницы. Это не пугающее психическое состояние, а ощущение ничегонезнания», — считает Мэнникс.

Материалы по теме:
«Человек думает о смерти из-за страха» В России помогут смертельно больным. Их нельзя вылечить, но можно сделать жизнь лучше
«Человек думает о смерти из-за страха»В России помогут смертельно больным. Их нельзя вылечить, но можно сделать жизнь лучше
11 февраля 2019
«Что вы от нас хотите? Вы понимаете, что исход один» Как в России живут пациенты с редкой и неизлечимой болезнью
«Что вы от нас хотите? Вы понимаете, что исход один»Как в России живут пациенты с редкой и неизлечимой болезнью
11 апреля 2022

Врач добавила, что близкие паллиативных пациентов часто пугаются из-за их прерывистого, иногда хриплого дыхания. Им кажется, что человек испытывает боль, дискомфорт или задыхается. На самом же деле, говорит Мэнникс, дыхание связано с работой мозга, поэтому оно может становиться то глубоким и медленным, то поверхностным и учащенным. «В самом конце обычно наступает фаза медленного дыхания. В какой-то момент человек сделает выдох и больше не вдохнет. Это будет конец, но совсем не тот, который показывает Голливуд», — заключила Мэнникс.

Она добавила, что знание фактов о последних минутах жизни не сделает их менее печальными, но, возможно, это поможет избавиться от страха.

Ранее медсестра хосписа по имени Джули рассказала, какие советы получила от пациентов старше 100 лет. Она рассказала, что пожилые люди рекомендовали ей не тратить всю жизнь на работу и не думать о мнении окружающих.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Дагестана заявил о причастности Киева к беспорядкам в аэропорту Махачкалы

      50-летняя Хайди Клум опубликовала обнаженное фото

      Россиянам рассказали о правилах безопасности в интернете

      Россиянам назвали главное правило финансовой грамотности

      МЧС предупредило москвичей об опасной погоде

      В аэропорту Махачкалы из-за беспорядков произошла массовая отмена рейсов

      В российском регионе выявили более 300 пьяных водителей за неделю

      Моргенштерн раскрыл подробности знакомства с Павлом Дуровым

      «Одноклассники» масштабно обновились

      Бывший премьер Украины рассказал о серьезных проблемах ВСУ с медикаментами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости