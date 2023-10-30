Врач хосписа рассказала об ощущениях в последние минуты жизни

Врач Кэтрин Мэнникс: в последние минуты жизни люди не ощущают страха

Врач паллиативной помощи Кэтрин Мэнникс, которая 30 лет проработала в хосписе, рассказала, что испытывает человек в последние минуты жизни. Интервью со специалисткой вышло в эфире передачи Women's Hour на BBC RADIO 4.

По словам Мэнникс, человек, который угасает, очень много спит и это первое, что выдает приближающийся конец. «Происходящее можно сравнить с работой старого мобильного телефона, у которого не заряжается батарея даже после подключения к зарядке», — говорит врач. Она объяснила, что сон, вода и пища больше не способны восполнить нехватку сил, человек спит с каждым днем больше и постепенно его сон превращается в беспамятство.

Мэнникс отметила, что в отличие от фильмов в реальности состояние беспамятства в конце жизни лишено драматизма. Люди не ощущают страха или сожалений. «Они просто не осознают разницы. Это не пугающее психическое состояние, а ощущение ничегонезнания», — считает Мэнникс.

Врач добавила, что близкие паллиативных пациентов часто пугаются из-за их прерывистого, иногда хриплого дыхания. Им кажется, что человек испытывает боль, дискомфорт или задыхается. На самом же деле, говорит Мэнникс, дыхание связано с работой мозга, поэтому оно может становиться то глубоким и медленным, то поверхностным и учащенным. «В самом конце обычно наступает фаза медленного дыхания. В какой-то момент человек сделает выдох и больше не вдохнет. Это будет конец, но совсем не тот, который показывает Голливуд», — заключила Мэнникс.

Она добавила, что знание фактов о последних минутах жизни не сделает их менее печальными, но, возможно, это поможет избавиться от страха.

Ранее медсестра хосписа по имени Джули рассказала, какие советы получила от пациентов старше 100 лет. Она рассказала, что пожилые люди рекомендовали ей не тратить всю жизнь на работу и не думать о мнении окружающих.