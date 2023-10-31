Поставкам российского дизеля предрекли резкий рост

Bloomberg: экспорт дизельного топлива из России вырастет на 56 % в ноябре

В ноябре объемы поставок дизельного топлива из российских портов в зарубежные страны вырастут на 56 процентов в сравнении с октябрем и составят в общей сложности 2,16 миллиона тонн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Резкому наращиванию экспорта будет способствовать отмена большей части ограничений, установленных правительством в конце сентября. В настоящее время запрет действует лишь на железнодорожные перевозки дизельного топлива. Так, в начале октября российские власти разрешили местным производителям отправлять дизель в морские порты трубопроводным транспортом при условии поступления на внутренний рынок не менее половины от общего объема выпуска. Последнее было необходимо для стабилизации топливных цен в стране.

Отмена большей части ограничений позволит поставщикам отправлять за рубеж гораздо больше партий грузов, полагают эксперты. Речь идет в том числе о наращивании объемов отгрузки из российских портов, расположенных в черноморском и балтийском регионах. Ожидается, что в ноябре суммарный экспорт из Приморска вырастет с 0,969 миллиона тонн в октябре до 1,47 миллиона. В то же время объемы поставок нефтепродуктов из Высоцка увеличатся с 0,18 миллиона тонн до 0,4 миллиона. При этом из Новороссийска отгрузка вырастет в незначительной степени — с 0,239 миллиона тонн до 0,282 миллиона.

Наращиванию поставок российского дизеля также будет способствовать увеличение объемов переработки сырой нефти на местных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Так, с 17 по 24 октября этот показатель достиг максимального значения за семь недель и составил 5,48 миллиона баррелей в сутки. Ожидается, что после завершения плановых ремонтных работ на НПЗ в середине ноября 2023 года их мощность может увеличиться еще на 250 тысяч баррелей в сутки.

Ранее аналитики компании Kpler предрекли России резкий рост морских поставок нефти за рубеж. Согласно прогнозу экспертов, этот показатель может вырасти в ноябре на 200 тысяч баррелей в сутки и достигнуть уровня в 3,6-3,7 миллиона баррелей. Для сравнения, в октябре планка находилась на отметке в 3,5 миллиона, а в сентябре — в районе 3,45 миллиона. Наращиванию экспортных поставок будут способствовать высокие биржевые цены на сырье, а также проведение плановых ремонтных работ на местных нефтеперерабатывающих заводах в конце октября.