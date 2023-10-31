Промоутер Усика прокомментировал желание Фьюри перенести бой

Промоутер Усика Красюк заявил, что Фьюри переносит бой из-за опасения проиграть

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, прокомментировал желание британца Тайсона Фьюри перенести поединок. Слова специалиста приводит YouTube-канал Boxing King Media.

Красюк рассказал, что промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен сообщил об опасениях из-за переноса схватки еще до боя Усика с французом Даниэлем Дюбуа. Однако после этого команда британца все же подписала контракт на встречу с украинцем 23 декабря. «Возможно, Уоррен не хочет, чтобы Тайсон выходил на ринг, потому что знает, какой результат его ждет. Но с другой стороны, какая разница, когда Фьюри проиграет?» — заявил Красюк.

29 октября Уоррен заявил, что бой с Усиком перенесут, потому что Фьюри не будет готов выйти на ринг в декабре. Днем ранее британец оказался сильнее бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Фрэнсиса Нганну в бою по правилам бокса.

На счету Усика 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.