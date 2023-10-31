В сети вспомнили о «пророчестве» Жириновского об Урганте

В 2021 году Жириновский заявил, что Ургант станет «врагом народа»

В 2021 году бывший лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предупредил известного российского телеведущего Ивана Урганта, что тот станет «врагом народа». На его «пророчество» обратила внимание в своем Telegram-канале актриса Яна Поплавская.

Актриса опубликовала выдержку из выпуска шоу «Вечерний Ургант» от 14 мая 2021 года, где политик рекомендовал Урганту развестись с женой и отдать детей в интернат. «С женой надо развестись, потому что вы будете числиться как враг народа, ее спасите. А детей давайте в интернат семидневный», — высказался Жириновский.

«Наверное, мы много с вами не видели или не понимали. Жаль, что когда уже человека нет, многие осознают масштаб личности», — подписала свой пост Поплавская в сети, заявив, что сказанное политиком можно считать пророчеством. При этом об этом фрагменте эфира в сети вспоминали и ранее: к примеру, фрагмент с «пророчеством» партия ЛДПР опубликовала на своем YouTube-канале в мае 2023 года.

В январе 2023 года депутат Госдумы Николай Новичков предложил признать Урганта иностранным агентом. Сам телеведущий заявил, что не понимает, почему ему хотят присвоить этот статус.

Шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить после начала спецоперации на Украине, как и другие развлекательные программы Первого канала. Позднее многие из них снова вошли в сетку телеканала, однако шоу Урганта не вернулось в эфир.

В марте 2022 года, сообщалось, что Ургант уехал из России. Сам ведущий заявил, что отправился с семьей на отдых. В конце месяца Ургант вернулся в Россию.