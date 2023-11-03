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12:58, 3 ноября 2023Наука и техника

Apple засудят из-за дефектных аккумуляторов для iPhone

Reuters: в Британии возбудят дело против Apple из-за аккумуляторов iPhone

Фото: Aly Song / Reuters

Суд в Великобритании допустил возможность возбуждения дела касательно дефектных аккумуляторов для iPhone. Об этом сообщает Reuters.

Лондонский апелляционный трибунал по вопросам конкуренции отклонил требование Apple заблокировать иск, в котором рассматривался вопрос проблемных батарей для iPhone. Иск в июне 2022 года подал житель Великобритании Джастин Гутманн, который обвинил американскую корпорацию в продаже дефектных смартфонов.

По словам Гутмана, Apple сознательно использовала в Phone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7 и 7 Plus аккумуляторы, которые не соответствовали процессору или операционной системе смартфонов. В дальнейшем корпорация выпускала новые версии iOS, которые замедляли производительность гаджетов. Истец потребовал от компании компенсации, ее размер может составить до 1,9 миллиарда долларов.

Apple попыталась заблокировать иск в мае 2023 года, назвав его безосновательным. «Мы никогда не делали и не будем делать что-либо, чтобы намеренно сократить срок службы какого-либо продукта Apple или ухудшить пользовательский опыт, чтобы стимулировать клиентов на новые покупки», — заявил представитель Apple Том Паркер.

В августе стало известно, что компания Apple начнет выплачивать компенсации пользователям iPhone, чьи смартфоны были замедлены. Корпорация выплатит каждому потребителю по 65 долларов, или около 6 тысяч рублей.

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      Андрей Ставицкий
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