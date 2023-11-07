Назван срок полноценного возобновления работы завода Nissan

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: бывший завод Nissan полноценно заработает в 2024 году

Автомобильный завод в Санкт-Петербурге, который ранее принадлежал компании Nissan, полностью вернется к работе в 2024 году, рассчитывают в «АвтоВАЗе». Такой срок назвал глава концерна Максим Соколов, передает «Интерфакс».

Президент компании отметил, что сроки возобновления производства будут зависеть от скорости переговорного процесса.

В середине июня на предприятии, которое перешло от Nissan российскому производителю в феврале, выпустили первую модель Lada — Lada X-Cross 5. В автомобиле увидели идентичность китайскому FAW Bestune T77. Бывшее предприятие Nissan в июле было переименовано в «Лада Санкт-Петербург».

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в конце 2023 года возобновят работу бывшие заводы Volkswagen, Peugeot и Volvo. Причем в этом году на предприятии Volvo уже выпущены первые автомобили — будет использован весь цикл, включая сборку, производство, а также штамповку, окраску деталей.