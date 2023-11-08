Главы МИД стран G7 заявили о единстве по санкциям против России

Главы МИД G7 на сессии по Украине рассказали о единстве по санкциям против РФ

Главы МИД стран «Большой семерки» (G7) во время сессии по Украине в рамках двухдневной министерской встречи вновь заявили о своем единстве по оказанию санкционного давления на Россию и продолжению поддержки Киева. Об этом сказано в пресс-релизе японского МИД.

«По результатам обсуждений главы МИД G7 сошлись на том, что G7 останется единым в своем отношении по введению жестких санкций против России и по продолжению решительной поддержки Украины», — также говорится в документе.

Отмечается, что «G7 повысят усилия по среднесрочному и долгосрочному восстановлению одновременно в государственном и частом секторах».

Сессия по украинскому вопросу длилась 80 минут. В ней приняли участие главы МИД стран G7 и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

4 ноября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала 12-й пакет санкций против России. По ее словам, Евросоюз намерен расширить санкционные списки. Также она рассказала, что пакет санкций затронет «новые запреты на импорт и экспорт, и действия по ужесточению потолка цен на нефть».

В свою очередь, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал анонсированный Еврокомиссией 12-й пакет санкций против России.

По его мнению, Урсула фон дер Ляйен объявила о новом пакете санкций, чтобы порадовать президента Украины Владимира Зеленского.