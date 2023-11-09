В США назвали пародией дело Валиевой

В USADA назвали пародией допинговое дело фигуристки Камилы Валиевой

Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт высказался о продолжающихся слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит USA Today.

Тайгарт назвал происходящее пародией. Он заявил, что дело спортсменки, из-за которого сборная США до сих пор не получила медали Олимпийских игр 2022 года в Пекине, подорвало доверие американцев к антидопинговой системе. «Справедливость потерпела поражение», — подчеркнул он.

Ранее 9 ноября стало известно, что Валиева повторно выступит перед арбитрами Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. До этого слушания по ее делу прошли с 26 по 29 сентября.

13 января Российское антидопинговое агентство проинформировало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) об отсутствии вины Валиевой в деле о нарушении антидопинговых правил. WADA осталось недовольно этим вердиктом Дисциплинарного комитета и подало апелляцию в CAS.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако призеры — сборные России, США и Японии — не были награждены из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.