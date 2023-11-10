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21:32, 10 ноября 2023Бывший СССР

«70 метров мы уже пробежали» В Киеве оценили ход боевых действий на Украине. И дали прогноз, как они могут завершиться

Ермак сравнил украинский конфликт с забегом на 100 м, Киев прошел его на 70%

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук сравнил вооруженный конфликт в стране с забегом на 100 метров. По его словам, Киев преодолел уже 70 метров. Интервью опубликовано на YouTube.

Если сравнивать с забегом на 100 метров, то, я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30 являются самыми тяжелыми

Андрей Ермакглава офиса президента Украины Владимира Зеленского

При этом Ермак признал, что никто точно не знает когда на Украине закончатся военные действия. Он считает, что конфликт может завершиться очень внезапно.

Зеленский решил изменить стратегию войны с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обдумывают разные стратегии, чтобы добиться успехов на поле боя.

Военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвинуться вперед и неожиданно нанести удар

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Политик отверг возможность провести переговоры с Россией и прокомментировал сообщения о том, что военные операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) зашли в тупик. По словам украинского лидера, это не так.

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Также Зеленский заявил, что украинские войска будут предпринимать новые попытки наступления в текущем и следующем году.

У нас есть план. У нас есть очень конкретные города, очень конкретные направления, по которым мы идем

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Политик признал медленный прогресс контрнаступления. Он подчеркнул, что это происходит по вине западных стран, которые передали Киеву недостаточное количество оружия.

9 ноября украинский лидер подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток — до 14 февраля 2024 года. Законы вступают в силу с 16 ноября 2023 года. Это уже девятое продление военного положения и всеобщей мобилизации на территории Украины.

Главком ВСУ заявил о зашедшем в тупик конфликте

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик. Он считает, что в связи с этим ВСУ не смогут добиться прорыва.

Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик . Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет

Валерий Залужныйглавнокомандующий ВСУ

Залужный добавил, что он некоторое время не мог понять, почему украинские войска не могут добиться успеха. Он отметил, что «по всем подсчетам» ВСУ должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма». Он сообщил, что украинские военные застревают на минных полях, а западная техника расстреливается российской артиллерией.

Главком ВСУ считает, что спасти положение сможет только резкий технологический скачок.

Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, как например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем

Валерий Залужныйглавнокомандующий ВСУ

Зеленский не согласился с оценкой Залужного. По его словам, Украина находилась и в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта. Он заявил, что понимает усталость от боевых действий, потому что «все мы люди, независимо от своего статуса».

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По словам политика, ключевой проблемой на сегодняшний день является контроль неба российской армией. Он отметил, что решением ситуации является поставка истребителей F-16. «Такое решение уже есть. Остается ждать завершения обучения украинских пилотов», — заключил он.

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      Марина Совина
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