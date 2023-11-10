Крупный производитель принтеров начал ликвидацию дочерней компании в России

Американская HP Inc. начала ликвидацию своего российского юрлица

Американская HP Inc. начала ликвидацию дочернего юрлица в России, ООО «ЭйчПи Инк». Об этом со ссылкой на данные Федресурса сообщает РБК.

Зарегистрированная в 2015 году «дочка» реализовывала на территории России технику бренда, обеспечивала техническую поддержку и гарантийное обслуживание. В феврале 2022 года крупный производитель принтеров решил приостановить поставки, а в мае — прекратить работу в стране. К концу года выручка российской компании упала на 64 процента, а ее чистый убыток составил 1,7 миллиарда рублей. «ЭйчПи Инк» начала сокращать персонал и расторгать договоры на аренду офисов и транспорта, а также партнерские соглашения.

По словам источника в компании-партнере «ЭйчПи Инк», из-за ухода американского производителя с рынка возникли проблемы у фирм, которые заключили с ней контракты на печать или обслуживание офисной техники. НР выплатила все неустойки, но заказчики остались без возможности печатать документы — ликвидация юрлица может быть осложнена исками со стороны бывших партнеров компании.

В начале октября американский производитель Xerox продал бизнес в России местному топ-менеджменту и завершил уход с рынка. Бывшее юридическое лицо компании в России сменило название с «Ксерокс (СНГ)» на «Техноэволаб». Фирма пообещала сохранить рабочие места за сотрудниками и поддерживать долгосрочные отношения с клиентами и поставщиками.