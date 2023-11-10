Легионер «Спартака» оценил образ России в американских фильмах

Игрок «Спартака» Медина призвал не верить образу России из американских фильмов

Парагвайский игрок «Спартака» Хесус Медина поделился мнением о России. Его слова приводятся на сайте клуба.

Легионер рассказал, что его приятно удивила жизнь в России. Он высоко оценил спокойствие в Москве, не сопоставимое с хаосом Нью-Йорка. «Советую всем знакомым в других странах не верить образу России, который часто создаётся в американских фильмах. Не надо мыслить стереотипами», — призвал он.

Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА в июле 2023-го. До армейцев он выступал за клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Нью-Йорк Сити».

Ранее бразильский футболист «Краснодара» Кади Боржес рассказал об особенностях игры в России. Он охарактеризовал страну одним словом — холодная.