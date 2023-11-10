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21:52, 10 ноября 2023Интернет и СМИ

Журналистка обвинила западные СМИ в использовании порнофото украинских детей

Журналистка Энде: западные СМИ используют порнографические фото украинских детей

Фото: Mike Segar / Reuters

Ряд западных СМИ, а также фотовыставок используют порнографические изображения украинских детей, поставляемые с Украины. С таким обвинением на неофициальном заседании Совбеза ООН выступила нидерландская журналистка Соня ван дер Энде, сообщает РИА Новости.

Журналистка рассказала о результатах своего расследования в отношении компании «Горсад Киев», создатели которой специализируются на «альтернативной фотографии» и провокационных видео и в основном делают акцент на молодежи, чувствах и эмоциях. «Эта так называемая творческая компания, организованная в 2011 в Киеве, делает вид, что делает арт-фото молодых людей, а по сути, тех, кого мы называем несовершеннолетними. То, что что они называют эмоциями… суть не что иное, как детская порнография без сексуального акта как такового», — заявила ван дер Энде.

Она показала фотографию, которая была представлена на выставке в Австрии, на которой «мальчик и, вероятно, еще один мальчик, которые изображены как гей-пара, которые смотрят на гениталии женщины над ними». При этом, утверждает журналистка, главным клиентом «Горсад Киев» является французский журнал Vogue. «Эта украинская компания "Горсад Киев" прославляет педофилию, насилие над детьми, производя фотографии для фото-проекта», — указала она.

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По словам ван дер Энде, ряд известных западных изданий «используют фото украинских несовершеннолетних, которых фотографируют за деньги в стране, которая, как говорит Запад, "ведет войну"». При этом, предположила она, родители этих детей не давали разрешения на съемки. Однако, подчеркнула репортер, если они согласились, это свидетельствует, «насколько плоха ситуация с соблюдением прав ребенка на Украине».

Она также рассказала о выставке «Любовь, похоть и ярость», которая прошла в выставочном зале Клайпеды, где также демонстрировались фото с несовершеннолетними «во всевозможных позах». Аналогичные выставки, по ее словам, прошли в прошлом году в США, Швеции, Канаде, а также в Берлине с 3 октября по 18 октября 2023 года. «На них можно было видеть несовершеннолетних на фотографиях гей- и лесбо-характера», — подчеркнула журналистка. Она подчеркнула, что детей используют в индустрии моды в Европе, также они могут стать жертвами педофилов.

В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что украинские дети сталкиваются с проблемой сексуальной эксплуатации в Европе. По ее словам, заявления на эту тему делали в том числе официальные лица Евросоюза. Представитель МИД России заключила, что на этом фоне «мнимая озабоченность евроатлантистов судьбами детей, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной и особо циничной»

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