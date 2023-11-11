Захарова ответила на обвинения главы Carlsberg в краже Россией бизнеса

Захарова назвала несостоятельными обвинения главы Carlsberg в краже бизнеса

Обвинения России главой Carlsberg Якобом Ааруп-Андерсеном в краже бизнеса несостоятельны и не соответствуют статусу главы международного концерна. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, оно опубликовано на сайте ведомства.

«Заявления руководителя концерна выглядят как попытка прикрыть решениями российских властей намерение "Карлсберга" покинуть российский рынок, попутно обанкротив российские компании и выведя всю заработанную в России прибыль», — приводятся в сообщении слова Захаровой.

Carlsberg объявила об уходе с российского рынка в марте 2022 года. Покупателем ее активов в стране должна была стать группа «Арнест», получившая также бизнес Heineken. Однако в июле 2023 года по указу президента Владимира Путина они были переданы под управление Росимущества.

В ответ на это Carlsberg заявила о потере контроля над управлением и деятельностью пивоваренных заводов и обвинила Россию в краже бизнеса. Компания также сообщила о разрыве всех связей с российским бизнесом и отказе от сделки с российским правительством.

Кремль ранее отказался предоставить иностранным компаниям возможность свободно уйти из России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что иностранные компании, продающие бизнес в России, будут делать это на тех условиях, которые назовут в соответствующей комиссии правительства.