Лавров резко высказался о заявлениях Запада про отношения Казахстана и России

Лавров назвал хамскими высказывания Запада о Казахстане как заднем дворе России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров негативно отреагировал на высказывания западных СМИ, назвавших Казахстан задним двором российского лидера Владимира Путина. В интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого был опубликован в его Telegram-канале, глава внешнеполитического ведомства назвал хамскими выпады западных лидеров и изданий в адрес отношений Казахстана и России.

По его словам, на пресс-конференции один из руководителей Евросоюза после визита в Центральную Азию заявил, что рад тому, что Казахстан не будет ничьим вассалом.

«Это достаточно нагло для дипломатического языка», — сказал Лавров. Он считает, что ЕС не скрывает своих намерений сдерживать Россию и выталкивать из Центральной Азии и Закавказья.

«У них не получится», — уверен глава МИД России, указав, что «мы тут исторически и никуда не исчезнем, наши партнеры и союзники это прекрасно знают».