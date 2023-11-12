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12:19, 12 ноября 2023Мир

Лавров резко высказался о заявлениях Запада про отношения Казахстана и России

Лавров назвал хамскими высказывания Запада о Казахстане как заднем дворе России
Начало событий в новости Лавров заявил о намерении Евросоюза вытолкнуть Россию из Центральной Азии

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров негативно отреагировал на высказывания западных СМИ, назвавших Казахстан задним двором российского лидера Владимира Путина. В интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого был опубликован в его Telegram-канале, глава внешнеполитического ведомства назвал хамскими выпады западных лидеров и изданий в адрес отношений Казахстана и России.

По его словам, на пресс-конференции один из руководителей Евросоюза после визита в Центральную Азию заявил, что рад тому, что Казахстан не будет ничьим вассалом.

«Это достаточно нагло для дипломатического языка», — сказал Лавров. Он считает, что ЕС не скрывает своих намерений сдерживать Россию и выталкивать из Центральной Азии и Закавказья.

«У них не получится», — уверен глава МИД России, указав, что «мы тут исторически и никуда не исчезнем, наши партнеры и союзники это прекрасно знают».

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      Любовь Ширижик
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