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11:51, 12 ноября 2023Мир

Лавров заявил о намерении Евросоюза вытолкнуть Россию из Центральной Азии

Лавров: Евросоюз намерен вытолкнуть Россию из Центральной Азии

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о намерении Евросоюза вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья. Об этом он сообщил в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Глава российского МИД отметил, что ЕС не скрывает своих намерений по сдерживанию Москвы.

«Это не получится. Мы здесь исторически и никуда мы не исчезнем. И наши партнеры, наши союзники это прекрасно знают», — подчеркнул он.

Ранее в ноябре Лавров обвинил Запад в стремлении дружить с Арменией против России. С этой целью они «обхаживают» Ереван, добавил Лавров.

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      Екатерина Ештокина
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