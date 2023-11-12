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02:02, 12 ноября 2023Мир

Названо условие для установления мира с Израилем

Арабские страны призвали Израиль прекратить оккупацию земель для заключения мира

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Арабские страны провели арабо-исламского саммит в Эр-Рияде, в рамках которого они назвали условие для установления мира с Израилем. Об этом передает РИА Новости.

Участники саммита призвали Израиль прекратить оккупацию всех палестинских и арабских земель для заключения мира. В документе отмечается, что также следует воплотить «независимость государства Палестина с полным суверенитетом в границах по состоянию на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме».

7 октября боевики радикального палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль. В первый день они выпустили тысячи ракет, прорвались на территорию страны и захватили сотни заложников. Израиль назвал нападение войной и в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

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