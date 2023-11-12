Израиль объявил об исторической сделке с Финляндией. Какое новое оружие получит граничащая с Россией страна НАТО?

Израиль продал Финляндии многоуровневые системы ПРО «Праща Давида» за €317 млн

Израиль продал Финляндии систему противоракетной обороны «Праща Давида» (David's Sling) за 317 миллионов евро. В еврейском государстве назвали эту сделку исторической, так как Израиль впервые совершил продажу данной системы другой стране, к тому же новоиспеченному члену НАТО.

Мы гордимся подписанной сделкой по первому экспорту системы ПРО за границу и вложим значительную часть доходов от нее в свои научно-исследовательские работы, чтобы дать системе безопасности самые передовые возможности и, следовательно, большую прибыль стране Йоав Хар Эвен генерал-майор, гендиректор разработчика «Пращи Давида» Rafael

Финляндия запросила покупку «Пращи Давида» сразу после вступления в НАТО

В начале апреля, сразу после официального присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу, Хельсинки запросил у Иерусалима приобретение системы ПРО. Сообщалось, что граничащая с Россией Финляндия не имела собственных систем перехвата ракет после вывода из эксплуатации советских систем «Бук».

«Это приобретение создаст новые возможности для Сил обороны Финляндии по перехвату целей на большой высоте», — говорил министр обороны Антти Кайкконен.

Фото: Amir Cohen / Reuters

Сделку по продаже «Пращи Давида» одобрили участвующие в ее производстве США

Система разрабатывалась израильской компанией Rafael совместно с американскими специалистами из Raytheon. Еще в августе Минобороны еврейского государства сообщило, что США одобрили продажу Финляндии системы ПРО.

Тогда же в пресс-службе ведомства указали, что модификация «Пращи Давида» для поставки в Хельсинки будет дорабатываться при участии финских специалистов.

Украина также пыталась приобрести «Пращу Давида»

В октябре стало известно, что Украина попросила Израиль поставить новое вооружение. Среди прочего Киев запрашивал и систему ПРО «Праща Давида». Украинские власти пытались надавить на Израиль тем, что Россия якобы приобретает иранские ракеты, что могло побудить Иерусалим к поставкам оружия Киеву.

Однако президент Израиля Ицхак Герцог отверг возможность сделки, объяснив отказ секретами системы ПРО, которые «не должны попасть не в те руки». В Минобороны заявляли, что у Израиля нет достаточных производственных мощностей для таких поставок.

«Праща Давида» является важным элементом «Железного купола»

Израиль начал тестировать элементы «Пращи Давида» в 2016 году. Испытания модернизированного варианта системы завершились в 2017 году. Многоуровневая система ПРО предназначена для перехвата ракет противника на дальности 70-300 километров.

Впервые Армия обороны Израиля применила ее в боевых условиях в 2018 году, выпустив ракеты-перехватчики по двум сирийским баллистическим ракетам. При этом пуск оказался неудачным. Однако система все же стала важным элементом израильского «Железного купола».

В мае этого года «Праща Давида» впервые сбила ракету, выпущенную из сектора Газа. С момента вторжения ХАМАС 7 октября система «продемонстрировала очень высокую эффективность в различных сценариях», отмечают израильские специалисты.

В стране называют «Пращу Давида» одной из самых совершенных в мире систем перехвата баллистических ракет, крылатых ракет, самолетов и беспилотников.