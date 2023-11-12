Россиян предупредили об опасности наушников

При постоянном прослушивании музыки в наушниках может возникнуть повреждение волокон слуховых нервов, предупредил терапевт Иван Ромасов. Об опасности наушников врач рассказал изданию «АиФ».

Ромасов объяснил, что изначально человек может не знать о проблемах со здоровьем, так как на первых порах может разобрать слова собеседника в спокойной и тихой обстановке. Однако, если воспринимать речь собеседника становится все сложнее и приходится все время переспрашивать, проблема становится очевидной.

У мужчин нарушение слуха происходит в два раза чаще, чем у женщин, продолжил Ромасов. Также риск плохо слышать из-за наушников увеличивается с возрастом.

По словам врача, самыми безопасными считаются полноразмерные наушники с пассивным шумопоглощением. «Относительно безопасны и наушники-вкладыши, но в них музыку нужно слушать негромко. В таких наушниках звук идет не напрямую, а отражается от стенок слухового канала», — прокомментировал терапевт.

Напоследок он обратил внимание, что нужно быть аккуратными с магнитными микронаушниками и с внутриканальными наушниками, звук из которых воздействует напрямую на барабанную перепонку. Их использование дольше двух часов может стать причиной травмы барабанной перепонки, предупредил Ромасов.

Ранее ученые из США назвали простой способ профилактики возрастного ухудшения слуха. Среди прочего они посоветовали есть больше продуктов с омега-3.