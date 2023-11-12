Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:53, 12 ноября 2023Забота о себе

Россиян предупредили об опасности наушников

Фото: Unsplash

При постоянном прослушивании музыки в наушниках может возникнуть повреждение волокон слуховых нервов, предупредил терапевт Иван Ромасов. Об опасности наушников врач рассказал изданию «АиФ».

Ромасов объяснил, что изначально человек может не знать о проблемах со здоровьем, так как на первых порах может разобрать слова собеседника в спокойной и тихой обстановке. Однако, если воспринимать речь собеседника становится все сложнее и приходится все время переспрашивать, проблема становится очевидной.

У мужчин нарушение слуха происходит в два раза чаще, чем у женщин, продолжил Ромасов. Также риск плохо слышать из-за наушников увеличивается с возрастом.

Материалы по теме:
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам. Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам.Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
5 января 2023

По словам врача, самыми безопасными считаются полноразмерные наушники с пассивным шумопоглощением. «Относительно безопасны и наушники-вкладыши, но в них музыку нужно слушать негромко. В таких наушниках звук идет не напрямую, а отражается от стенок слухового канала», — прокомментировал терапевт.

Напоследок он обратил внимание, что нужно быть аккуратными с магнитными микронаушниками и с внутриканальными наушниками, звук из которых воздействует напрямую на барабанную перепонку. Их использование дольше двух часов может стать причиной травмы барабанной перепонки, предупредил Ромасов.

Ранее ученые из США назвали простой способ профилактики возрастного ухудшения слуха. Среди прочего они посоветовали есть больше продуктов с омега-3.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль подписал «историческое соглашение» с Финляндией

      Россиян предупредили об опасности наушников

      В сети появилось видео квартиры копившего 10 лет мусор россиянина

      Названы неочевидные симптомы высокого давления

      В Госдуме оценили слова Пугачевой о завистниках и клеветниках

      Лидер КНР отужинает с друзьями во время визита в США

      Ограбление тату-студии российскими подростками попало на видео

      Лавров резко высказался о заявлениях Запада про отношения Казахстана и России

      Новогодние выступления Валерия Леонтьева подешевели

      Раскрыты необычные решения производителей для восстановления цен на бриллианты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости