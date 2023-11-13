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12:29, 13 ноября 2023Россия

«Это провокация» Сообщения о «перегруппировке» войск в районе Днепра разослали от имени Минобороны

Минобороны назвало провокацией сообщения о перегруппировке ВС РФ в районе Днепра

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Разосланное сообщение о «перегруппировке» войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России не соответствует действительности. Об этом РБК сообщили в Минобороны на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ заявления.

В военном ведомстве расценили подобные сообщения как провокацию. Информации об отправителе данных о перегруппировке войск в настоящий момент нет.

Государственные информагентства опубликовали и затем аннулировали новости о перегруппировке

В понедельник, 13 ноября, РИА Новости и ТАСС со ссылкой на Минобороны России сообщили, что командующий объединенной группировкой войск согласился с доводами командования группировки войск «Днепр» и решил перебросить войска на более выгодные позиции. В сообщении указывалось, что после перегруппировки войска будут располагаться восточнее реки Днепр. Такое решение объяснялось необходимостью «высвободить часть сил для наступления на других направлениях».

Разбираемся. У меня комментариев нет

Андрей Кондрашовгендиректор ТАСС

Спустя несколько минут новости были удалены с сайтов агентств и из соцсетей. Журналисты не разъяснили ситуацию с появившимися сообщениями. ТАСС извинился перед читателями, по словам гендиректора агентства Андрея Кондрашова, руководство разбирается с ситуацией.

Российские военные сорвали высадку ВСУ на левый берег Днепра

В субботу, 11 ноября, сообщалось, что российские военные сорвали попытку высадки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левый берег Днепра и взяли в плен 11 украинских солдат. Один из военнослужащих рассказал, что в бой их группу повел командир Золто Арсаланов. Семь украинских бойцов были взяты в плен в ходе сражения, еще четверо сдались «по концовке боекомплекта».

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Российский военный также сообщил, что бой был быстрым и тяжелым, а его сослуживцы работали четко и слаженно. Другой боец уточнил, что Арсаланов в ходе боя демонстрировал спокойствие и хладнокровие.

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      Варвара Кошечкина
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