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16:35, 13 ноября 2023Путешествия

Названы больше всех пострадавшие от отсутствия туристов из России страны ЕС

АТОР: больше всех в ЕС пострадали от отсутствия туристов из России страны Балтии
СюжетВизы в Европу:

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

65 процентов стран ЕС пока еще не восстановили свой въездной туризм до допандемийных показателей. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Европейской туристической комиссии (ETC).

По данным источника, наиболее медленно восстанавливается туризм в восточноевропейских странах, граничащих с Россией и Украиной, а также в тех, которые обычно зависят от отечественных путешественников. В числе наиболее пострадавших от их отсутствия государств названы Эстония (она принимает на 27 процентов меньше туристов), Латвия (на 30 процентов) и Литва (на 33 процента).

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В АТОР напомнили, что все страны Балтии прекратили выдачу туристических виз россиянам и запретили им въезд через наземные границы с целью туризма. Известно, что путешественники из России составляли большую часть турпотока по этим направлениям.

Ранее сообщалось, что самой посещаемой россиянами страной Европы летом 2023 года стала Финляндия. На втором месте оказалась Абхазия. В тройку самых востребованных у россиян стран также вошел Казахстан.

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      Алина Черненко
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