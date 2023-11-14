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07:44, 14 ноября 2023Мир

Блинкен признал разногласия в Госдепе из-за конфликта в Газе

CNN: Блинкен признал разногласия в Госдепе из-за подхода США в конфликте в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен признал наличие разногласий внутри Госдепа из-за подхода администрации президента Джо Байдена в конфликте между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на электронное письмо, разосланное сотрудникам госдепа.

«Некоторые люди в департаменте могут быть не согласны с подходами, которых мы придерживаемся, или могут иметь взгляды на то, что мы можем сделать лучше», — приводит вещатель слова Блинкена.

По его словам, в Вашингтоне организовываются специальные форумы для обсуждения этих разногласий, а в представительствах США по всему миру проводятся «искренние дискуссии», чтобы узнавать «обратную связь и идеи».

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В письме Блинкен также добавил, что «должно быть сделано намного больше», чтобы «уменьшить страдания» мирных палестинцев.

Ранее портал Axios сообщил, что сотрудники Госдепа подписали письмо с требованием к Белому дому пересмотреть подходы к палестино-израильскому конфликту и с обвинениями в адрес президента Штатов Джо Байдена о распространении ложной информации о происходящем. Меморандум уже подписали 100 сотрудников Госдепа и Агентства международного развития USAID.

Также Axios сообщал, что Демократическая партия раскололась из-за наличия как пропалестинских, так и произраильских конгрессменов, что может сказаться на выборах и голосованиях в Конгрессе по различным законопроектам.

7 октября боевики радикального палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль. В первый день они выпустили тысячи ракет, прорвались на территорию страны и захватили сотни заложников. Израиль назвал нападение войной и в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

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