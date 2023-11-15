Назван неочевидный способ улучшить умственные способности

Полезные микроорганизмы в кишечнике улучшают умственные способности и помогают бороться с упадком сил при стрессе, утверждает исследовательница психологии питания в британском Университете Рединга Джессика Иствуд. Неочевидный способ стимулировать работу мозга она назвала изданию Business Insider.

Иствуд объяснила, что живые микроорганизмы в кишечнике способны позитивно воздействовать на работу мозга. По ее словам, пока неизвестно, как именно работает эта связь, однако установлено, что разнообразная микрофлора в кишечнике полезна не только для переваривания пищи, но и для эмоционального и умственного здоровья. «То, что влияет на мозг, влияет и на кишечник, и наоборот. Вот почему мы чувствуем бабочки в животе, когда нервничаем», — говорит Иствуд.

Исследовательница добавила, что ежедневный прием пробиотиков способен помочь пожилым людям улучшить или остановить спад умственных способностей. Для молодых людей польза такой терапии будет менее очевидна, продолжила Иствуд, так как их желудочно-кишечный тракт обычно работает без сбоев и не требует дополнительной поддержки. Исключением является состояние длительного стресса, когда бактерий в кишечнике становится меньше, а способности к запоминанию и сосредоточенности падают. «Молодым людям, которые сдают экзамены или переживают особенно напряженный период, прием пробиотиков тоже будет полезен», — считает исследовательница.

Иствуд добавила, что пока неизвестно, какие именно бактерии положительно воздействуют на работу мозга, поэтому стоит разнообразно питаться, чтобы получить больше различных штаммов.

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