15-летнему сыну Кадырова вручили еще один орден

15-летнему сыну Кадырова Адаму вручили орден за служение исламу

Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму вручили орден «За служение религии Ислам» I степени. Об этом сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев в Telegram.

По его словам, награда присвоена 15-летнему Кадырову «за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей». Награду вручал орден муфтий Чеченской Республики Салахь-Хаджи Межиев. На церемонии также присутствовали все муфтии регионов Северного Кавказа и религиозные деятели из других стран.

Для Адама это стала уже седьмая по счету награда после того, как он избил поджигателя Корана Никиту Журавеля.

Ранее старшего сына главы Чечни — 18-летнего Ахмата Кадырова назначили на должность первого заместителя министра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике. Председатель регионального парламента Магомед Даудов выразил уверенность, что это решение повысит уровень и качество работы ведомства.

Кроме того, 9 ноября трое сыновей Кадырова — Ахмат, Эли и Адам — получили высшие ордена парламента республики «Даймехкан Сий», который вручается за выдающиеся достижения в сфере развития экономики, науки, культуры, искусства, духовно-нравственного воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, благотворительной и иной общественной деятельности на благо жителей Чечни.

Глава ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов, объясняя награждение Адама после избиения Журавеля, заявил, что сын главы Чечни взял на себя ответственность остановить распространение смуты. «Его [Журавеля] наказали абсолютно по делу. И, конечно, награды абсолютно по делу. Учитывайте, что Журавель не был связан, он намного старше Адама. Если на то пошло, он мог бы оказать сопротивление», — сказал он.