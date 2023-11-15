В оргкомитете Игр дружбы высказались о конфронтации с МОК

Оргкомитет Игр дружбы заявил, что конфронтация с МОК не является целью турнира

Организационный комитет Игр дружбы-2024 обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК). Заявление приводит РИА Новости.

В оргкомитете отметили, что целью турнира не являются конфронтация с МОК или создание соревнований в противовес олимпийскому движению. «Всемирные игры дружбы задуманы как гармоничное дополнение к уже существующему международному календарю соревнований. Для российских спортсменов, которые оказались отлучены от крупных международных соревнований, Всемирные игры дружбы призваны стать важнейшим спортивным событием последних лет», — подчеркнуто в сообщении.

Ранее 15 ноября МОК рекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) игнорировать Игры дружбы в России. «Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы просим все НОК проявлять осторожность в отношении этой инициативы», — сказал директор по связям с НОК Джеймс Маклеод. Он добавил, что участие в этих соревнованиях противоречит введенным в феврале 2022 года санкциям в отношении российского спорта.

19 октября президент России Владимир Путин постановил провести в России Игры дружбы. Отмечалось, что решение принято в целях обеспечения гарантированного свободного доступа отечественных спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности. Ожидается, что турнир пройдет в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.